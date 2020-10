Ormai il drive-in di Tai, per i tamponi alla ricerca o meno di Covid-19, è conosciuto da tutti: dai piccoli bambini agli anziani. Dalle tre giornate iniziali l'orario si è ampliato, con test eseguiti anche nelle giornate di mercoledì e venerdì. Questa settimana hanno fatto la loro comparsa i tamponi rapidi, simili ai precedenti ma meno invasivi (una sola narice, anziché entrambe più la gola) e il cui referto viene consegnato in venti minuti, senza dover attendere i tempi del laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Belluno, fisiologicamente oberato di lavoro. Attualmente i test rapidi vengono eseguiti in ambito scolastico. E questo è accaduto venerdì scorso, quando il Dipartimento di prevenzione aveva fissato, nella seconda parte della mattinata, i tamponi ad alunni e personale. In molti, alcuni non senza timore, si sono recati, anche in largo anticipo, al piazzale Dolomiti. Rigorosamente in fila, grazie anche al supporto della polizia municipale di Pieve, bambini, ragazzi ed adulti, a bordo delle auto, hanno atteso il proprio turno. Mentre un operatore, la dottoressa ed una collaboratrice cominciavano i test, con estrema cortesia, spesso scherzando, persino con gli adulti più intimoriti, cercando di distrarre chi era preoccupato e mettendo a proprio agio, tanto da far passare il tempo molto più velocemente di quanto ci si aspettasse. Una massima disponibilità, che in alcuni casi è stata percepita soggettivamente con impressioni diverse. Ma in generale i commenti sono stati molto positivi, nei confronti del personale medico, in particolare dell'operatore che ha effettuato il tampone, con adeguate parole nonché la dovuta calma e manualità, figlie di una certa sicurezza ed ormai, purtroppo, esperienza. Una volta passato il momento operativo, per i presenti è scatta l'attesa della refertazione, con la tempistica rigorosamente rispettata e il personale che ha consegnato l'esito dimostrando una memoria fotografica delle persone, indice di attenzione nei confronti di chi si è sottoposto all'esame. Ora si spera che i tamponi rapidi possano entro breve essere eseguiti in settori sempre più ampi, sia professionali che di altro contesto. Ma l'emergenza in corso ha anche un drammatico aspetto, spesso sottaciuto. È il ricovero o la perdita in ospedale di un familiare, con covid19. Le conseguenze sul piano umano sono immediate. In questi dolorosi momenti non si possono manifestare i sentimenti attraverso un abbraccio, una carezza, gesti che permettono, invece, di condividere la sofferenza.

