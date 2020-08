AL CORLO

ARSIÈ Il turismo di Ferragosto del lago di Corlo, con le sue molteplici attività, è stato al di sopra delle aspettative. Soddisfatti al Camping Gajole, posizionato verso l'ampio slargo del lago della Centrale Idroelettrica di Arsié, con inizio del sentiero degli Alpini. Le proprietarie del campeggio, Denis e Daniela Turra: «Abbiamo molti italiani. Mancano gli olandesi. Non abbiamo il pienone, ma come si era messa la stagione non dobbiamo lamentarci. I veneti, invece di andare al mare, hanno preferito venire qui, viste le regole imposte dal coronavirus. Abbiamo avuto poi un buon numero di tedeschi». Il campeggio è animato e i ragazzini, attrezzati di canotto e salvagente, stanno per scendere sulla riva a fare il bagno.

Anche il parcheggio del Parco La Campagnola ha tante auto e una fila di gente che si sta portandosi sul sentiero rivierasco che conduce verso l'area del vecchio campanile di Rocca. Poi il Camping Al lago: con nuova gestione di una cooperativa feltrina è affollato e non è facile entrare nel parcheggio. I conduttori non si lamentano nonostante un inizio non buono. Hanno in una roulotte un vicentino Antonio Lovison, un alpino di 83 anni con consorte, fedelissimo del campeggio da 46 anni.

Seguiamo la strada comunale rivierasca e arriviamo alla Fattoria di Fortunato con pedalò e barche a noleggio sulla riva. C'è movimento di auto: una vettura parte e un'altra arriva. Al Parco La Campagnola i nuovi gestori sono di una cooperativa di Arsié con un socio Mario Vanin di Cismon del Grappa e anche qui c'è un grande afflusso di clienti, arrivati per passare alcune ore all'aria del lago sotto le alte piante latifoglie. All'Albergo Parigi il lavoro non manca affatto, così come al bar da Anna-Sandro. Luigi, che abita a Carrazzagno, ha visto salire per la strada che va ai Fumegai il Borgo Fantasma molti visitatori.

Ci segnalano che i ragazzi desiderosi di uscire dalle regole del coronavirus e dell'ordinanza del sindaco di Arsié che vieta di fare tuffi dai ponti del lago di Corlo che si tuffano con bravura anche rischiando una multa. Infine l'evento di domenica mattina: ieri c'è stato in luogo del Giro dei 5 Ponti, la cui prima edizione risale al 1979, la 41^ edizione fatto come Camminata Memorial Metteo e Andrea con avviso su Facebook con 35 partecipanti, che hanno osservato un minuto di silenzio allo start.

Valerio Bertolio

