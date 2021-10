Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Bar, ristoranti e farmacie. I carabinieri del Nas di Udine stanno monitorando l'intera regione con l'obiettivo di far rispettare le regole nei locali pubblici dove gli avventori ottengono di poter accedere anche se non hanno il certificato verde e, per quanto riguarda i tamponi, per verificare che i prezzi applicati non superino i 15 euro. In provincia di Pordenone il monitoraggio ha avuto conseguenze per due esercenti e altrettanti avventori...