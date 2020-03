C'è un afflusso non normale, in questi giorni, nelle farmacie. I farmacisti sono preoccupati perché la gente, assalita dalla preoccupazione per colpi di tosse, mal di gola e febbriciattola si riversa a chiedere medicinali e consigli. E così diventa difficile mantenere le distanze di sicurezza tanto che in molti hanno installato barriere con catene o strisce di plastica davanti ai banconi per imporre il mantenimento delle distanze di sicurezza e c'è chi filtra i clienti alla porta. In questo modo occorre sporgersi per passare la ricetta al professionista e per prendere la medicina, ma almeno si evitano contatti non necessari. «Occorre anche stare attenti a non far entrare troppa gente in negozio spiega Roberto Grubissa, di Federfarma -. A chi tra i colleghi mi ha chiesto consiglio io ho spiegato di mettere qualcuno alla porta per filtrare gli ingressi e far sì che dentro il locale non ci siano mai più di tre clienti, gli altri intanto attendono fuori. Disinfettiamo di continuo il bancone, le tastiere dei computer e le nostre mani e invitiamo i clienti a usare il gel. La situazione non è facile, per i medici come per noi». I dispositivi di protezione continuano a essere in cima alla lista degli acquisti dei bellunesi, in questo momento, ma trovarli dai rifornitori continua ad essere un'impresa ardua. In questi giorni, poi, con i casi di contagio ai medici si sta diffondendo anche il timore per il futuro, nella categoria. Perché se saranno molti i camici bianchi messi temporaneamente fuori gioco per effetto del coronavirus, allora le persone trovandosi senza il punto fermo dell'ambulatorio si riverseranno ancora più in massa nelle farmacie a chiedere consigli, ad acquistare medicinali e a tentare di trovare risposta ai sintomi che le preoccupano.

A.Tr.

