L'EMERGENZA SANITARIA

C'è chi chiede informazioni per la propria assistente familiare (badante), chi chiede di potersi sottoporre al tampone dopo essere stato all'estero durante le vacanze, chi ha il timore di poter aver contratto il virus perché residente nelle vicinanze di qualcuno dei nuovi focolai nell'area metropolitana. In queste ultime ore sono schizzate alle stelle le chiamate al 118 di persone che segnalano possibili situazioni di contagio da Covid. Una dietro l'altra, tanto da superare di gran lunga le richieste di interventi per malori da caldo (che, in questo periodo, sono potenzialmente l'altra variabile impazzita).

A nessuna di queste chiamate, per il momento, sono arrivate conferme di nuovi casi di contagio. Resta il fatto, però, che il riaccendersi dell'interesse è la cartina tornasole di quanto la percezione di una nuova levata di testa del coronavirus stia preoccupando i cittadini. E in particolare quello delle badanti è un tema particolarmente caldo: le famiglie sono a un bivio, perché rinunciare a quell'aiuto agli anziani è estremamente complicato.

Ecco perché l'Ulss ha predisposto un piano tamponi proprio da dedicare alle badanti, ecco perché sono particolarmente cresciute le richieste di prenotazione per i test da destinare a questa particolare categoria.

IL SERVIZIO

Le assistenti familiari arrivano in particolare dall'Ucraina o dalla Moldavia. E l'azienda sanitaria si sta preparando in particolare per l'autunno, quando si ipotizza che potrebbe esserci un ritorno del virus. La campagna è prossima ad essere pubblicizzata in collaborazione con il Comune (info allo 0412608718 o all'800938811, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). Nell'ipotesi di ritorno in servizio dopo un periodo di soggiorno in un Paese di origine extra Ue, il datore di lavoro è obbligato a segnalare il rientro della propria aiutante (scrivendo a infocovi-19@aulss3.veneto.it) e a sottoporla al test. Il tampone, peraltro, può essere effettuato senza appuntamento, al Dipartimento di Prevenzione in piazzale Giustiniani alla Cipressina con questi orari: tutti i giorni, nei feriali dalle ore 11 alle 12, il lunedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 15.

