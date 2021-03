JESOLO Un forte richiamo al senso di responsabilità in questo ultimo fine settimana di libertà prima del ritorno del Veneto in zona arancione. È l'appello lanciato dai presidenti di Aja e Confcommercio, Alberto Maschio e Angelo Faloppa. Negli ultimi fine settimana la città ha vissuto dei veri e propri assalti di turisti e anche per questo, visto l'aumento dei contagi e le imminenti restrizioni, viene sollecitata una maggiore attenzione. «Siamo in una situazione doppiamente delicata continuano Maschio e Faloppa perché non solo c'è l'aspetto sanitario (cosa che deve sempre essere prioritaria nei nostri pensieri) che si sta aggravando nuovamente, con tutte le conseguenze del caso; ma dall'altra c'è il rischio di mettere a repentaglio l'economia turistica del nostro territorio, a pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione balneare». Da qui la necessità di prestare attenzione. «Oggi inizia l'ultimo fine settimana in zona gialla concludono i due presidenti . Il nostro timore è che ci possa essere un assalto non solo alla città, ma anche a tutte le attività già aperte. Invitiamo tutti, dai nostri colleghi ai cittadini, a prestare la massima attenzione, a mantenere i distanziamenti e tutti i corretti comportamenti anti covid-19». (g.bab)

