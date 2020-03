AIUTO AI RAGAZZI

BELLUNO Coronavirus, un sostegno psicologico per gli adolescenti che faticano a sopportare questo frustrante periodo in cui tutti i contatti quotidiani saltano. Contatti che spesso aiutano i ragazzi che si trovano in una fascia d'età delicata, ad andare avanti, vincendo paure ed ansie. Ecco quindi che gli psicologi del team hanno predisposto una scheda dedicati agli adolescenti nell'ambito dell'iniziativa Progetto di sostegno psicologico promossa dalla psicologia ospedaliera dell'Usl Dolomiti e supportato da Ail e Fondo Welfare Dolomiti.

I CONSIGLI

Essere un adolescente non è un compito facile, essere adolescente al tempo del coronavirus è estremamente difficile. Molti dei contatti sono stati eliminati: la scuola, lo sport, i momenti di incontro e di aggregazione. I luoghi dove solitamente si sentono importanti, capiti e al sicuro sono in questo momento off-limits. È qui che si inseriscono i consigli degli esperti. «Ansia e paura sono reazioni comuni in questo momento. L'ansia, purchè non troppo elevata, è quell'emozione che ci permette di mettere in atto alcuni comportamenti salvavita come evitare i contatti con le persone, lavarsi spesso le mani, non toccarsi il viso». Altro consiglio è di informarsi, ma è necessario scegliere fonti attendibili e farlo due volte al giorno, evitando di essere iperconnessi perché ciò può creare allarmismo. È necessario poi ricostruire una routine all'interno delle mura domestiche. È quindi necessario pianificare le giornate con alcuni impegni, per esempio quelli scolastici e con attività piacevoli e praticando qualche esercizio fisico in casa. È importante avere degli orari e alimentarsi in modo adeguato. Per mantenere i contatti con amici e compagni si possono utilizzare i social e tutte quelle app che ti permettono di chattare-videochiamare, ma bisogna evitare di passare troppo tempo davanti agli schermi.

I GENITORI

Il ruolo di genitore di un adolescente non è semplice. In questo periodo è ancora più difficile. Per questo le famiglie devono aiutare i propri figli a ricostruire una routine. Pianificare orari, attività e spiegare senza ansie il delicato momento che stiamo attraversando. È fondamentale parlare con i propri figli, se poi si vedono comportamenti strani, come eccesso o rifiuto di cibo, è importante parlarne con il medico.

E.S.

