Aiutiamo le nostre aziende ad evitare il settembre nero. A spaventare la Confartigianato di Venezia è il rischio che in autunno, tra nuovi fallimenti e mancate riaperture, siano migliaia le imprese artigiane a dover chiudere a causa dell'emergenza economica innescata dal Coronavirus. Una situazione dunque davvero difficile.

Per scongiurare uno scenario da incubo servono investimenti per il rilancio dell'area portuale e la logistica spiega Salvatore Mazzocca, presidente di Confartigianato Metropolitana di Venezia - e sostegno economico immediato alle piccole e medie imprese in difficoltà di liquidità, anche posticipando almeno di 12 mesi o addirittura annullando in maniera concreta le scadenze di tasse e tributi dovute per questo disgraziato anno, puntando al sostegno e rilancio della qualità manifatturiera delle nostre aziende.

Va implementato poi il livello generale di digitalizzazione, e premiando con incentivi le imprese e i privati che investono anche sulla sostenibilità ambientale, iniziando così a costruire un sistema di economia circolare per evitare che situazioni come quella creata dal Covid mettano nuovamente in rianimazione tutta la nostra economia.

Dopo il via libera del Consiglio Europeo al Recovery Fund, Confartigianato Venezia propone un tavolo tecnico tra le parti sociali , politiche e datoriali per redigere una lista delle priorità da inviare al Governo.

Si tratta di un'occasione unica, che non va sprecata con interventi a pioggia ma fatta in modo mirato, finanziando progetti e intere filiere produttive che il Covid ha sfilacciato sostiene Mazzocca per questo occorre accelerare e iniettare risorse nel nostro sistema produttivo, anche per garantire alle aziende di poter pagare gli stipendi in una fase che è ancora molto, troppo statica sul fronte della domanda di merci e servizi e quindi ha difficoltà a garantire redditi ed occupazione sicura .

