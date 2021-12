AIUTI

CHIOGGIA Sta per diventare realtà una misura di protezione del reddito dei pescatori, che la categoria chiede da tempo immemorabile, ovvero l'istituzione di un ammortizzatore sociale stabile e continuativo che copra i periodi di fermo dell'attività. Ieri, rispondendo in commissione Trasporti alla Camera, a un'interrogazione del deputato Pd Nicola Pellicani, sui problemi del Mose e della pesca veneta, il vice ministro Alessandro Morelli, ha confermato il già annunciato (qualche settimana fa) inserimento nella legge di Bilancio per il 2022, dell'estensione della Cisoa (Cassa integrazione salariale operai agricoli) a tutte le categorie del settore della pesca, ovvero ai dipendenti imbarcati, ai soci lavoratori e agli armatori e armatori proprietari delle barche. La copertura riguarderà «i periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa durante il fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio». Dovrebbero essere comprese, quindi, le giornate di maltempo non altrimenti recuperabili, quelle in cui il peschereccio non può uscire in mare per guasti o manutenzioni, i giorni di fermo a causa di malattie a carico di membri dell'equipaggio non immediatamente sostituibili. Per la marineria chioggiotta, però, una delle cause di interruzione dell'attività lavorativa, proprio in questi mesi, è l'innalzamento delle barriere del Mose che, a causa della nota mancanza delle conche di navigazione e del porto rifugio, obbliga le barche a rimanere in porto o, se sono già in mare, a rientrare in ritardo, rispetto ai tempi definiti dalla normativa di settore. Poiché si tratta di un caso unico in Italia, occorrerà vedere come, in concreto, sarà scritta la norma all'interno della legge di Bilancio e se l'anomalia del Mose rientrerà nei casi previsti. Anche perché, essendo la conclusione dei lavori alle dighe mobili, prevista per la fine del 2023, il problema durerà fino a quel momento. Nella legge di Bilancio, inoltre, sarà previsto anche uno stanziamento per far fronte agli indennizzi da erogare per il fermo biologico o per altre sospensioni temporanee, conseguenti alla normativa, obbligatorie e non obbligatorie. Questa previsione dovrebbe andare incontro alle esigebze dei pescatori di vedersi erogare l'indennità di fermo pesca in tempi ragionevoli, mentre, attualmente, tra la domanda formale e la corresponsione dell'indennizzo, passa circa un anno. In alcuni casi, poi, sono gli stessi pescatori (ad esempio i vongolari di mare) a fermare l'attività per favorire il ripopolamento degli stock di prodotto a rischio e questa responsabilità viene assunta a fronte di zero indennizzi statali. Ma, ancora una volta occorre aspettare di capire come sarà scritta la norma. Di certo si tratta di passi avanti verso la normalizzazione di un settore che è sempre stato lasciato da solo. «Il Governo dimostra finalmente attenzione per i pescatori commenta Pellicani - Noi continueremo a vigilare perché i cronici ritardi non possono ricadere ancora sull'attività della pesca».

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA