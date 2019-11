Airbnb, colosso dell'ospitalità diffusa sceglie Belluno per pensare al futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO Airbnb sceglie Belluno. Il primo evento nazionale della community dell'ospitalità in casa approda tra le Dolomiti, al ristorante La Nogherazza, sabato 16 novembre. Il format sarà quello di un grande evento diffuso, che nella stessa giornata coinvolge tanti centri, dalle città metropolitane ai paesi. Il capoluogo dolomitico sarà tra i luoghi scelti per l'assemblea 100 case 100 idee. In Veneto anche Venezia, Verona, Chioggia e Bibione. SI CERCANO IDEE«Abbiamo pensato a un grande evento partecipativo e diffuso spiega...