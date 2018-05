Airbnb: «Case ai turisti veneziani favorevoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIOVENEZIA È vero che i turisti che pernottano a Venezia attraverso il portale Airbnb sono solo 470mila, tuttavia il boom degli affitti turistici (che, per onestà, non passa solo per questo portale) è indicato dai veneziani come il maggior responsabile della perdita del diritto alla casa. A dimostrarlo ci sono decine di manifestazioni (i trolley, Mi no vado via, Venexodus, tanto per citare le più grandi e recenti) che hanno contestato il fatto che i proprietari preferiscano affittare a turisti invece che a residenti con contratto...