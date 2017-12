Aids, sette nuovi casi in provincia e l'Usl lancia l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

l'ALLARMEBELLUNO Non è emergenza ma quasi. Nella giornata mondiale contro l'aids l'Usl 1 Dolomiti lancia l'allarme: c'è una pericolosa impennata di casi. Sono 7, infatti, i nuovi sieropositivi emersi alla prima diagnosi quest'anno. Di questi, 5 sono giovani omosessuali. Se si aggiungono poi i 17 già noti e precedentemente seguiti da altri centri, il numero complessivo dei pazienti attualmente in cura al reparto malattie infettive del San Martino sale a 167, di cui 163 in trattamento farmacologico. La situazione sfugge agli occhi della...