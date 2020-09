Anche nella conca suona la campanella per Cortina è arrivato il primo giorno di scuola!

«Un ritorno tanto atteso per molti, per altri l'inizio di una nuova avventura; per tutti noi, genitori, insegnanti, istituzioni, è una grande sfida che sapremo affrontare insieme. La scuola riprende - ha spiegato ieri il sindaco Gianpietro Ghedina - tra incertezze e preoccupazioni, nella consapevolezza, però, che con il buon senso e con l'impegno tutto sarà gestito al meglio. Oggi, agli alunni di scuole elementari e medie, vogliamo far sentire che ci siamo e abbiamo a cuore il loro percorso scolastico, che dovrà essere improntato all'insegnamento del rispetto, della solidarietà e dell'attenzione e cura verso il prossimo e l'ambiente che ci circonda. Ecco perché come Amministrazione abbiamo voluto dare un piccolo segno tangibile di vicinanza a bambini e ragazzi al loro rientro in classe: una borraccia per affrontare le giornate all'insegna della sostenibilità, del riciclo e del non uso della plastica, un diario scolastico mondiale dedicato allo sport, alla cultura e alle nostre tradizioni, e per i più piccoli anche un libro illustrato alla scoperta di Cortina».

«Insieme supereremo brillantemente anche questo nuovo anno scolastico - ha detto ieri ai ragazzi il primo cittadino».

