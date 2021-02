Ai Mondiali di sci alpino di Cortina ci sono carabinieri in pista, personale specializzato nell'uso degli sci, delle squadre del soccorso alpino dell'Arma. Ci sono molte pattuglie sulle strade, a creare una rete di controllo della viabilità che raggiunge la conca d'Ampezzo. Altri carabinieri sono in centro, nell'isola pedonale che si sta affollando di turisti, sebbene non sia permesso salire ad assistere alle gare di sci, sulla Tofana; la gente guarda con particolare ammirazione i militari a cavallo, che percorrono strade e piazze del paese, con un esaltante effetto scenografico. «I carabinieri del comando provinciale, guidati dal tenente colonnello Francesco Rastelli, sono pronti per assicurare ai Mondiali di sci alpino Cortina 2021 il massimo della sicurezza», conferma una nota del comando di viale Europa. «L'elevata competenza del gruppo sciatori e del soccorso alpino della compagnia di Cortina d'Ampezzo, abituati a operare nel difficile territorio montano, associata alla professionalità di rilievo di altri reparti specializzati, provenienti da tutta Italia, garantirà all'evento una eccellente cornice di sicurezza». La presenza delle pattuglie dei carabinieri sulle piste da sci di Cortina è ormai consolidata e apprezzata da operatori turistici e dagli ospiti, nei quotidiani servizi di controllo e assistenza, nel comprensorio di Cristallo e Faloria. Quest'anno i militari si sono spostati sul versante occidentale, sulla Tofana, dove si disputano le gare iridate, ma saranno pronti a riprendere il loro prezioso incarico, non appena si concluderà la grande manifestazione internazionale e potranno essere aperti impianti di risalita e piste da discesa.

M.Dib.

