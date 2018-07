«Ai miei tavoli si parla 5 lingue, ma io mi sento italiano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA / 1PADOVA Samer Gharazeddine ha quarant'anni, tre figli e una moglie. È nato in Libano, è arrivato a Padova vent'anni fa e dal 2010 ha aperto la Pizzeria sotto casa di via Buonarrotti, all'Arcella, il quartiere multietnico di Padova. Da qui non s'è più mosso, si sente italiano e come ogni imprenditore che si rispetti, se deve identificare un nemico alla sua iniziativa, lo trova nelle troppe tasse e nella troppa burocrazia che «lega noi italiani. Sì, dico noi perché l'anno prossimo farò più anni da italiano che libanese ...