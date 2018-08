Ai confini con la Slovenia 23 forestali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Saranno 23 le unità del Corpo forestale regionale impiegate per «pattugliare» il confine con la Slovenia in funzione anti ingresso di migranti: 15 provengono dal stazione di Trieste e 8 da quella di Duino. La turnazione sarà settimanale. Avranno il compito di segnalare presenze anomale sul territorio della provincia di Trieste, per ora, e comunicarle in tempo reale alle Forze dell'Ordine. Sono questi i dettagli resi noti ieri dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e dagli assessori Pierpaolo Roberti e Stefano...