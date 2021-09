Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AI BINARIMESTRE Il Frecciarossa diretto a Napoli parte da Mestre alle 14,48 dal binario sei, i controlli dei biglietti sono capillari e avvengono già nel sottopasso della stazione. Per salire a bordo dei treni a lunga percorrenza da ieri è richiesto il possesso del Green pass e i non molti passeggeri in attesa di partire arrivano alla spicciolata trascinandosi trolley, borsoni e valige, mentre l'ingresso della stazione di Mestre è blindato...