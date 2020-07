Non un controcanto, ma certo la volontà di guardare all'andamento economico da un'angolatura più stretta, quella dalla ripartenza di maggio a ora, per annotare soprattutto i segni positivi, poiché «se al negativo si aggiunge il racconto del negativo non si può vedere che ancora più negativo». Ha interpretato questa posizione ieri Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico (Pordenone, Gorizia e Trieste), nel corso dell'evento promosso dalla Camera di Commercio Pordenone e Udine per presentare la prima indagine congiunturale del 2020 e certificare un territorio in cui il Covid-19 ha avuto «un forte impatto» e l'economia è registrata in grande difficoltà. «Non mi interessano i dati del I trimestre, ma quelli dalla ripartenza in poi ha affermato Agrusti e quelli ci dicono che da maggio la produzione industriale ha segnano un +42% sul mese di aprile», quando cioè molte imprese dovevano fare i conti con il lockdown. «Sono dati nazionali che si stanno vedendo anche a livello locale». Per le imprese rappresentate da Confindustria Alto Adriatico «si sta registrando una straordinaria ripresa anche dell'arredo, del wellness, oltreché dell'elettrodomestico». Per dire a che punto in alcuni settori si stia respirando altra aria, il presidente Agrusti ha evidenziato che «stiamo cercando di capire come gestire le ferie, dato che dovremo tenere aperto ad agosto, tanta è la domanda. Segnali positivi dalla cantieristica ha assicurato e nelle filiere connesse. C'è sì - ha ammesso - un punto di criticità e riguarda l'industria dell'automotive, legata alla quale ci sono diverse imprese in regione». Sul punto, Agrusti ha detto di aver già mosso osservazioni rispetto ai provvedimenti messi in atto dal Governo, che «indirizza contributi per l'acquisto di auto elettriche, le quali sono praticamente tutte prodotte in Cina». È questa realtà positiva e dinamica che Agrusti ha sollecitato a raccontare, perché «stiamo andando meno peggio di quello che pensavamo» e perché occorre «dare prospettive di fiducia, affinché la gente torni a spendere». A questo proposito il presidente degli industriali ha ricordato che c'è una fetta di popolazione su cui il lockdown non ha pesato economicamente, «dai dipendenti pubblici a quelli di aziende che non hanno chiuso» e questi sono soggetti che possono dare ora il loro contributo alla ripresa dei consumi. «Siamo in grado di dare una fiducia giustificata dai numeri», ha aggiunto, rimandando alle prossime indagini di Confindustria Alto Adriatico. Positività che il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, ha raccolto, in particolare per alcuni settori, evidenziando comunque che «per i consumi, e tutta l'economia connessa, la situazione è realmente difficile. Se la gente non spende, ma fa crescere i propri depositi, è perché non ha fiducia. Ad alimentarla dovrebbero essere scelte e provvedimenti governativi, ma su questo punto occorre ammettere che il Paese ha i freni tirati».

