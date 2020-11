LA CRISI

VENEZIA Nel veneziano un'azienda agrituristica su due è già chiusa da marzo ed ora, con le cene aziendali sparite, con i pranzi e le cene di Natale e Capodanno che saranno ridotti all'osso e soltanto tra i famigliari più stretti, l'intero comparto agrituristico rischia di andare definitivamente a picco.

LO SCENARIO

E' uno scenario a tinte fosche quello tratteggiato dalla Coldiretti di Venezia sulla base dell'analisi delle ripercussioni economiche delle linee guida del Governo e della Regione Veneto in via di definizione per contenere la diffusione del Covid in vista delle vacanze natalizie. Ad essere più penalizzate dalle limitazioni negli spostamenti e dal crollo del comparto turistico sono le strutture che dispongono di servizi di pernottamento, che hanno il maggior numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto agricolo, che non potranno più ricevere ulteriori ammortizzatori sociali avendo già usufruito dei 90 giorni lavorativi di cassa integrazione.

«E' una situazione molto critica spiega Diego Scaramuzza presidente di Terranostra perché il crollo delle presenze turistiche durante le feste di fine anno arriva dopo che il primo lockdown ha azzerato le visite in campagna nei tradizionali weekend di primavera e di Pasqua, mentre durante l'estate ha pesato l'assenza praticamente totale degli stranieri che nella provincia di Venezia rappresenta la maggioranza degli ospiti degli agriturismi».

Uno stato di fatto, quello conseguente alla pandemia da Coronavirus, che ha causato la paralisi delle attività di ristorazione delle aziende agrituristiche, che per Coldiretti Venezia rischia di compromettere la fin qui indiscussa supremazia del settore agrituristico italiano nel continente europeo. In provincia di Venezia le limitazioni previste per i territori classificati in zona gialla, (ristorazione consentita fino alle 18, asporto fino alle 22) stanno avendo pesanti ripercussioni soprattutto sulle aziende agrituristiche più lontane dai maggiori centri urbani.

LE COSE DA FARE

«Eppure i nostri agriturismo, in particolare quelli situati in zone isolate e con un numero contenuto di posti a tavola e di posti letto, sono le strutture ricettive più sicure in assoluto sottolinea Coldiretti Venezia perché sono luoghi in cui è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio da Coronavirus». Da qui parte la richiesta di Coldiretti, indirizzata al Governo ed alle istituzioni locali, di una tregua fiscale e burocratica per almeno tutto l'anno in corso e di un rinnovo degli ammortizzatori sociali.

«Per il comparto agrituristico è importante la possibilità di beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in agricoltura protratto fino alla fine dell'anno, ma anche la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto e di rinnovare la possibilità di cassa integrazione per i lavoratori le cui strutture sono chiuse da marzo, insieme con l'impegno di superare tutte le difficoltà amministrative».

Paolo Guidone

