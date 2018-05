CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Agosto 1975Rossella Corazzin era in vacanza a Tai di Cadore con mamma e papà dagli zii. Il pomeriggio del 21 agosto la 17enne decise di uscire, sola, con una borsa a tracolla, la macchina fotografica e un libro in mano. Voleva raggiungere il rifugio Antelao. Verso le 17.30, non vedendola rientrare, il padre e il cognato Dal Mas si misero alla sua ricerca...Settembre 2003Dopo anni di silenzi e di indagini infruttuose, e ritenute carenti, il sostituto procuratore di Belluno Raffaele Massaro decide di riaprire il caso sulla base di segnalazioni...