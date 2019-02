AGORDO Cassandre loro malgrado. Ieri, alla caduta dell'enorme masso a Bries,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDOCassandre loro malgrado. Ieri, alla caduta dell'enorme masso a Bries, i residenti non hanno potuto che pensare «l'avevamo detto, noi». In realtà, l'avevano pure scritto. Il pericolo idrogeologico di quel versante del monte Framont sopra le loro case era stato segnalato tre settimane fa, nero su bianco in una lettera, a vari enti. Tra cui Comune, Unione montana, Provincia, Regione, Prefettura. Ma anche alla Protezione civile e a Veneto strade. Allegate, 266 firme di persone che nelle zone interessate ci vivono o posseggono delle...