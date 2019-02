CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDINOScuole chiuse per neve. Ieri e anche oggi. Succede in Agordino dove più sindaci, alla luce delle pesanti condizioni meteo, hanno emesso un'ordinanza che prevede che gli alunni restino a casa. E' successo nei comuni più a rischio valanghe come Livinallongo, Rocca Pietore, Alleghe, Taibon, Gosaldo e San Tomaso. Ieri quindi chiusure anticipate per gli asili (alle 13.30 invece che alle 16) mentre le elementari hanno svolto normalmente le lezioni. Oggi chiusura totale per quelle elementari abitualmente aperte il sabato (non tutte) e per...