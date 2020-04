CASE PER GLI STUDENTI

VENEZIA Appartamenti turistici destinati agli studenti. Se andrà in porto e non resterà una mera dichiarazione d'intenti, questo sarà uno degli eventi di portata storica per una città come Venezia, perché segna un cambio di passo che verso una maggior sostenibilità. Cambio forzato dall'emergenza da Covid-19, certamente, ma il protocollo d'intesa firmato ieri da Comune, Iuav e le principali associazioni di proprietari immobiliari e titolari di appartamenti da locazione turistica va proprio nella direzione indicata e auspicata dal dibattito ospitato in queste settimane sulle pagine del Gazzettino.

LA FIRMA

Il protocollo è stato sottoscritto ieri dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dal rettore dello Iuav Alberto Ferlenga, dal presidente di Confedilizia Venezia Giuliano Marchi, dalla presidente di Abbav Ondina Giacomin e dal presidente dell'associazione Agata Massimo Maccatrozzo, ma è aperto anche ad altri soggetti. L'accordo era stato auspicato non molti giorni fa proprio da Ferlenga, che aveva visto nella chiusura della città e nel blocco del turismo un'occasione buona sia per gli universitari che per i proprietari e titolari.

«Il protocollo - ha spiegato Brugnaro - si pone l'obiettivo di incentivare la residenzialità a Venezia. Questo momento di emergenza sanitaria ha dimostrato la necessità di superare i consueti schemi di affittanze in città e il documento mira a dare importanti opportunità di locazione temporanea di immobili utilizzati ad ora con finalità turistica, a favore di studenti».

COME FUNZIONERÀ

Il protocollo d'intesa sancisce stabilisce una procedura. Si partirà con la stipula di uno o più accordi tra università, enti pubblici, associazioni dei proprietari e altri soggetti interessati, rivolto alla sperimentazione di forme di locazione temporanea sostenibili dall'utenza studentesca e alla definizione delle modalità di comune interesse. In seguito, attraverso un confronto con banche e assicurazioni, fondazioni, amministrazioni pubbliche, si dovrà verificare la possibilità di chiudere accordi miranti a minimizzare i rischi derivanti dall'eventuale mancato pagamento del canone, dal mancato rilascio dell'immobile o da danni anche attraverso la costituzione di un fondo di garanzia ad hoc e specifiche forme di fideiussioni o di assicurazione. Questo processo dovrà portare anche alla modifica degli accordi territoriali vigenti, per poter definire un range indicativo di canoni di affitto accessibili al mercato studentesco entro cui collocare l'offerta di immobili e di temporalità, semestrali o annuali, misurate sulle attività universitarie.

Saranno Iuav, Accademia e Conservatorio in questo primo momento a raccogliere le domande. Soddisfatto il rettore Ferlenga: « Poter offrire ai nostri studenti, presenti e futuri, una maggiore possibilità di scelta abitativa è un valore aggiunto enorme».

Soddisfatti anche i gestori e proprietari di immobili: «Abbiamo raccolto da subito con favore la proposta di un tavolo congiunto con Comune e Università e abbiamo collaborato fattivamente per la stesura di questo accordo. È un importante traguardo per il futuro della città».

