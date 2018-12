Agli angeli del maltempo arriva il grazie del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRETTA DI MANOFELTRE I feltrini si sono detti grazie. Ieri alle 18 in Largo Castaldi una folta rappresentanza di volontari che hanno partecipato alla sistemazione della città nel post uragano si sono dati appuntamento, rispondendo all'invito partito dall'amministrazione, per stringersi la mano e ringraziarsi vicendevolmente. Feltre ha rimediato molte ferite con il maltempo del 29 ottobre, tutte o quasi rimarginate in breve tempo dai suoi abitanti, da chi la ama. Un incontro senza colori politici. L'elenco delle associazioni che hanno...