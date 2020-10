LE REAZIONI

VENEZIA Sulla nuova Giunta Brugnaro, arrivano i primi commenti a caldo delle categorie produttive veneziane. Sulla nuova squadra scelta dal rieletto sindaco di Venezia si esprime l'Ava, l'associazione che riunisce gli albergatori veneziani, che ha salutato con particolare favore la nomina di Simone Venturini quale nuovo assessore al Turismo. Un compito impegnativo e delicato quello assegnato da Brugnaro a Venturini, forte del primato assoluto per numero di preferenze, ottenuto con la lista Fucsia nella coalizione vincente di centrodestra, ma che riceve la delega in un momento nel quale dovrà gestire la difficile fase post Covid che ha portato al tracollo del comparto turistico veneziano. «L'Associazione Veneziana Albergatori esprime la sua soddisfazione per la nomina e ringrazia il sindaco Luigi Brugnaro per aver affidato a Simone Venturini la delega al Turismo - sottolinea Vittorio Bonacini, presidente Ava - soprattutto in questo momento, molto delicato per il nostro settore, è fondamentale collaborare con una persona con la quale da sempre i rapporti sono ottimi e che in questi anni ha dato dimostrazione di comprendere le dinamiche e di saper mantenere il dialogo e i rapporti con la categoria. Noi siamo già pronti a sottoporre al nuovo assessore un paio di progetti sul turismo per i quali sarà fondamentale la collaborazione del Comune». E dopo i rappresentanti degli albergatori veneziani, ad esprimere un primo giudizio sulla nuova Giunta, è stata la Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia che ha condiviso la scelta di indicare un nuovo assessore al commercio e alle attività produttive, delega affidata a Sebastiano Costalonga, 47 anni, dipendente di Ferrovie dello Stato e segretario regionale di Ugl Veneto e di Ugl ferrovieri, appena eletto in Consiglio comunale con la lista Lega-Liga Veneta. «Bene la nomina di un assessore dedicato al Commercio è stato il commento di Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia - occorre lavorare rapidamente per affrontare la situazione presente e ancora di più per garantire l'apertura di pubblici esercizi e negozi in centro storico. È necessario, inoltre, rilanciare il distretto del commercio di Mestre centro e coinvolgere anche le nuove polarità di Marghera, Zelarino e Gazzera che hanno già progetti e iniziative per innovare l'offerta. Si punti, poi, sulla rigenerazione urbana mettendo mano agli edifici ora chiusi o dismessi».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA