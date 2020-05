VENEZIA (t.borz.) Ribadire la centralità del trasporto pubblico locale per far fronte ai problemi che si sono registrati negli ultimi periodi. È questo il tema principale su cui la Filt-Cgil punta per chiarire a Comune di Venezia e Città metropolitana che così non si può proseguire. «Bisogna tenere conto che i cittadini veneziani hanno un diritto alla mobilità anche se vivono nelle isole o se devono fare il ponte della Libertà, a prescindere dal turismo», ha chiarito il segretario provinciale della sigla Ugo Agiollo. Tra i problemi evidenziati dalla Filt-Cgil c'è stato anche l'abbattimento dell'ipotesi che tutto andasse bene: «Finalmente sono state ammesse le criticità sui trasporti nel nostro territorio, all'inizio si negava e si diceva che tutto andava bene, una cosa inutile». Le considerazioni dei sindacati si sono quindi rivolti alla possibilità, prospettata dal Comune, di chiedere aiuto ai privati: «È evidente che si debba salvaguardare il servizio pubblico, per questo, qualsiasi intervento del privato non può che essere complementare. Il privato non ha la forza per risolvere i problemi, l'amministrazione pubblica ha parlato di chiedere a taxi o gondole di erogare servizi a prezzo calmierato, si può anche fare, ma in quanti montano? tre o quattro? Rimane fondamentale la centralità del trasporto pubblico». Agiollo ha poi proseguito chiarendo che da Governo e Regione devono arrivare più contributi: «Il Governo deve ampliare il fondo dedicato al trasporto locale, ma anche la Regione deve riconsiderare i parametri con cui distribuiva i soldi. Prima si diceva che Venezia aveva il turismo, quindi prendeva meno, va tutto rivisto».

