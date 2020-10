SALVAGUARDIA

VENEZIA Un altro passo in avanti per l'Agenzia della laguna, destinata a subentrare al Provveditorato alle Opere pubbliche nella gestione del Mose e del complesso sistema lagunare, portando anche allo scioglimento del Consorzio Venezia Nuova. Ieri mattina il Senato ha approvato il Decreto Agosto che, all'articolo 95, contiene proprio l'istituzione della nuova autorità per Venezia. Il Governo ha posto la fiducia, respinti quindi gli emendamenti. E così il testo arriverà pure alla Camera per la conversione definitiva in legge che dovrà avvenire entro il 13 ottobre. Forse già giovedì. Poche le modifiche rispetto alla stesura iniziale dell'articolo sulla nuova autorità. La principale, che accoglie una delle richieste degli enti locali, riguarda l'autorità sui rii interni di Venezia, isole e Chioggia. Inizialmente anche questi dovevano passare sotto la competenza dell'Agenzia, ora invece tornano ai rispettivi Comuni.

Una novità che certamente non basterà a Comune e Regione, che ambivano ad avere un peso maggiore nella governance dell'Agenzia e continuano ad accusare il Governo di averli espropriati. In particolare, in queste settimane, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, aveva puntato ad ottenere una modifica della nomina del presidente dell'Agenzia, in modo che avvenisse d'intesa con gli enti locali. Niente da fare. La nomina resta in capo al presidente del Consiglio «su proposta» del Ministro delle infrastrutture, «sentiti sindaco e presidente della Regione, previo parere delle commissioni parlamentari». Una sola novità è stata introdotta in questa procedura, accogliendo una proposta di Leu, e riguarda il coinvolgimento del ministro dell'Ambiente. Quello del Mit, infatti, farà la sua proposta «di concerto» con il collega dell'Ambiente. L'ultima novità introdotta riguarda il comitato consultivo, l'organismo tecnico, dove siederà anche il segretario generale dell'Autorità di bacino. A completare la governance della nuova autorità ci sarà il comitato di gestione, composto da sette membri: quattro di nomina ministeriale (Infrastrutture, Ambiente, Economia e Beni culturali), gli altri scelti da Regione, Città metropolitana e Comune di Venezia. Il decreto stanzia anche le prime risorse per la gestione del sistema Mose: 40 milioni all'anno dal 2021 al 2034.

LE REAZIONI

Ieri i commenti a caldo di Brugnaro, quando ancora non era chiaro l'esito del voto, sono stati infuocati. «Se non passano i nostri emendamenti è un tradimento per la città. Ma come? Mi chiamano Conte, Mattarella, e i ministri mai!» Nulla la fiducia del sindaco nella nuova autorità. «Queste Agenzia statali, si sa, non funzionano». Concetti ribaditi anche davanti alle telecamere: «Hanno fatto un'Agenzia che decide se e quando aprire il Mose, se e come utilizzare le acque della laguna, senza sentire il sindaco di Venezia e il presidente della Regione. Sapete cosa ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella? Che i soldi sono del Governo e fa quello che vuole. Ma i soldi sono dei cittadini non del Governo. Lo stesso Martella che cinque anni fa aveva presentato un disegno di legge per dare i poteri della laguna alla città metropolitana».

La replica a distanza di Martella, che è un po' il padre della nuova Agenzia, non vuole cavalcare la polemica con Brugnaro. «Non capisco questa acrimonia, questi toni sgradevoli. Spero si possa arrivare ad un confronto pacifico, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale. Qui non c'è stato nessun esproprio. Le competenze della nuova Agenzia sono quelle del Provveditorato alle opere pubbliche, prima del Magistrato alle acque. Il Mose è un'opera dello Stato, le risorse sono statali ed è bene che venga ribadito, anche così, il preminente interesse nazionale di Venezia». Martella rivendica, anzi, il coinvolgimento del territorio: «Per la prima volta nella storia della salvaguardia gli enti locali saranno coinvolti nel comitato di gestione». Quanto alle accuse di Brugnaro sul cambio di linea rispetto alla Città metropolitana, Martella spiega: «Era il 2014, da allora sono cambiate tante cose: le Città metropolitane non si sono sviluppate, il Mose funzione e c'è stata l'acqua alta eccezionale. Abbiamo cercato di dare una risposta all'altezza di Venezia».

