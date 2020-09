SALVAGUARDIA

MESTRE «Questa Agenzia ha tanto le sembianze di un tavolo dove far arenare faldoni scottanti», quindi i leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno assicurato l'appoggio incondizionato a Luigi Brugnaro nella battaglia per far modificare la legge che costituisce la nuova Autorità per Venezia. E saranno proprio loro, attraverso i propri rappresentanti in Parlamento, a presentare il pacchetto di emendamenti preparato dal sindaco assieme al governatore del Veneto Luca Zaia e all'Avvocatura civica «contro il tentativo del Governo di espropriare i poteri a Venezia».

L'OBIETTIVO

L'obiettivo è di smontare i 26 commi dell'articolo 95 del Decreto Agosto in vista della sua conversione in legge, pronti a contrastare ogni tentativo di forzare la mano al dibattito parlamentare.

Cosa c'è che non va nel Decreto legge 104? La nuova Autorità per la Laguna, in primo luogo, è ad esclusiva connotazione ministeriale, e questa è una «prevaricazione tale che esclude di fatto tutte le funzioni civiche degli enti territoriali facendosi beffe del rapporto diretto con i cittadini». In secondo luogo l'articolo 95 «contraddice quanto già stabilito dalla precedente norma del 2014 che conferiva i poteri sulla Laguna proprio a quegli enti territoriali, in particolare alla Città Metropolitana di Venezia, che oggi sono stati esclusi».

Si tratta di un trasferimento dei poteri che avrebbe dovuto essere attuato entro il 31 marzo del 2015, e che invece è rimasto lettera morta e oggi, proprio alla vigilia delle elezioni amministrative, «viene cancellato dagli stessi che l'avevano proposta ed approvata nel 2014».

Terzo difetto della costituzione dell'Agenzia è che «non è stata dotata di un reale apporto di risorse finalizzate agli interventi urgenti per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico della città e della sua laguna». Infine, quarto punto sul quale verteranno gli emendamenti, il Decreto «va anche incredibilmente a sottrarre al Comune milioni di euro di risorse proprie».

Veniamo, dunque, alle proposte di Brugnaro e Zaia sostenute dai tre leader nazionali: «L'Autorità per la laguna deve nascere con l'intesa della Regione e del Comune, e le decisioni strategiche devono essere prese quantomeno con pari apporto e dignità tra Governo ed Enti territoriali».

In secondo luogo punta a «restituire alla Città l'autonomia e i finanziamenti che da troppi anni mancano. Per Venezia basta con operazioni di distrazione di massa per nascondere il vuoto di risorse per la Città».

Terzo punto, conseguente al secondo, la riproposizione della richiesta che Brugnaro aveva già avanzato al Comitatone del 2017: «Siano assicurati subito finanziamenti alla Legge speciale per Venezia pari a 150 milioni all'anno per 10 anni».

L'ELENCO

A cosa serviranno i finanziamenti? L'elenco è lungo: Venezia non ha fognature e ogni giorno le acque nere delle case finiscono direttamente in laguna, non ha ancora una completa protezione anti-incendio, le fondamenta dei palazzi devono essere rinforzate sistematicamente per evitare crolli e situazioni di pericolo. Inoltre «servono risorse per la residenza e per creare nuove occasioni di lavoro. Bisogna finanziare bandi per il restauro e il risanamento a favore di privati e imprese che si impegnano a risiedere stabilmente nella Città Antica e nelle Isole: solo in questo modo potremo dare una svolta, riportando i giovani in città e consentendo loro di trovare a Venezia un'occupazione e crearsi una famiglia».

Se la nuova Autorità per la laguna sarà composta solo da burocrati, dicono i tre leader del centrodestra, nessuno degli obiettivi elencati potrà essere realizzato: «Vogliamo dare una risposta corale ed unitaria di tutte le forze che si oppongono ad un modo di governare centralista ed autoritario» concludono Berlusconi, Meloni e Salvini.

RAPPRESENTANZA

«Il futuro di Venezia non si decide prevaricando la democrazia e il volere dei cittadini che hanno eletto i propri rappresentanti in Comune e in Regione per essere tutelati in tutte le sedi in cui si discuta del loro futuro. Chi sta sostenendo il contrario è un traditore del proprio territorio».

Elisio Trevisan

