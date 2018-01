AGENZIA INTERNAZIONALE VENEZIA La sede dell'Agenzia per la tutela del made in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGENZIA INTERNAZIONALEVENEZIA La sede dell'Agenzia per la tutela del made in Italy deve essere per forza a Venezia. La nostra è la città più conosciuta e più copiata al mondo. Venezia è talmente unica che ci sono più di cento Venezia nel mondo. Due in Bolivia, 17 in Colombia, 3 in Ecuador, altrettante in Guatemala e in Costa Rica, ben 31 negli Stati uniti e una in Alaska, Venetia, che conta oggi zero abitanti. C'è solo il cartello e speriamo che la Venezia vera non segua il destino di quella dell'Alaska. Ma se Venezia è tanto copiata...