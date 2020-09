L'INAUGURAZIONE

VENEZIA Cultura, ha detto il sindaco chiudendo la presentazione della nuova sede della polizia locale e della Smart control room al Tronchetto «non è solo una mostra con un quadro, ma è anche innovazione, il futuro è dell'intelligenza artificiale, anche questa è cultura. Ma se uno non se la sente, allora nomina l'assessore alla cultura». Una nota, sola, veloce, sulla polemica innescata dagli avversarsi del sindaco uscente nella corsa a Ca' Farsetti, dopo che Brugnaro aveva annunciato di voler tenere per sé la delega alla cultura per i prossimi cinque anni.

Tutto il resto, poi, è stato dedicato al nuovo comando e alla nuova sala di controllo. «Un progetto - ha spiegato il sindaco - che ho sposato sin dall'inizio. È stato duro far passare certi ragionamenti e quindi devo dire grazie ai cittadini che mi hanno dato una mano a far cambiare la mentalità di chi si dice pseudopacifista. Chi conosce l'idea di pace - ha continuato - sa che la dissuasione è una delle armi, dei modi, più forti per riuscire ad ottenerla. Non abbiamo militarizzato il corpo, ma l'abbiamo armato superando anche un'opposizione da parte del sindacato interno sul costringere a portare le armi. Chi non era armato, però, per regolamento, non poteva fare le ore pomeridiane e serali. Così abbiamo addestrato e ringiovanito il corpo, assumendo molti giovani con concorsi puliti come nelle forze dell'ordine, con prove fisiche e test: la realtà la vedono i cittadini tutti i giorni. Sulla base di questo entusiasmo - ha detto ancora Brugnaro - è nato il corpo cinofilo, uno dei migliori in Italia».

Manca, però, ancora qualcosa: «Abbiamo presentato una proposta di legge con la quale chiedere i poteri penali al giudice di pace per usare le sette celle che ci sono qui come si fa in tante parti del mondo per reati di degrado sociale - ha specificato - come chi imbratta, fa i propri bisogni per strada, gira ubriaco e si butta dai ponti sui canali. Con i poteri penali, il giudice di pace, stipendiato dal Comune o dalla Città Metropolitana e con il suo ufficio qui, verifica che l'arresto sia legittimo e assolve o condanna la persona fino a un massimo di 10 giorni di cella. Un minore lo riconsegniamo ai genitori, ma intanto si sente chiudere una porta imponente dietro di sé, forse la sensazione che qualcosa cambia ci sarebbe. Questa - ha poi concluso - non è soltanto una caserma della locale, è un'idea nuova di controllo della città. Dentro c'è la Smart control room con i funzionari di tutte le direzioni e partecipate del Comune per collaborare collettivamente, guardando la città e sapendo che i cittadini interagiscono con noi, premiando i meritevoli».

