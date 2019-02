Agenda 21, incontri dal 12 febbraio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il percorso partecipativo sul futuro dell'ex caserma Prandina prenderà il via il 12 febbraio alle 17.30 nella sede di Informambiente in via dei Salici, 35, alla Guizza. oltre agli incontri, in programma anche un sopralluogo all'ex caserma a marzo. Il ciclo si chiuderà con un incontro fissato il 28 maggio. Gli incontri sono stati suddivisi in tre fasi: una introduttiva e informativa, il 12 febbraio, sull'iter che si intende seguire; una operativa, con la raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni possibili dell'area, in programma tra...