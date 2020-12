AFFOLLAMENTO

VENEZIA Calli affollate, code fuori dai negozi e nastri rossi che spuntano dai manici dei sacchetti natalizi. La penultima domenica prima di Natale è trascorsa a Venezia secondo il copione dell'Avvento: fra bagni di folla nel centro storico e compere dell'ultimo minuto. Fin troppo normalmente, se si considera che il bollettino dei contagi continua a trasmettere dati allarmanti per il Veneto. Nonostante i numeri stridano, le persone in città sembrano impazienti e non più disposte a limitare le loro abitudini per il virus. Fin dalla mattina, il centro ha iniziato a riempirsi di gente. Il desiderio che il nemico invisibile diventi un triste ricordo è palpabile ma altrettanto lo è l'intolleranza dei cittadini alle restrizioni. Dopo quasi un anno il problema infatti è ancora tra noi. Al momento però abbassare la guardia potrebbe essere letale e lo squarcio veneziano di ieri non fa certo stare tranquilli. Sulle Zattere i pochi locali aperti avevano il plateatico pieno di clienti. Accomodati all'esterno, sì, ma non monitorati a dovere nel distanziamento. Stessa scena lungo tutto il tratto che collega la passeggiata dalla chiesa dei Gesuati fino a San Basilio. In moltissimi, con la scusa di un gelato, un caffè o una pausa pranzo al sole, non si sono lasciati intimorire dall'emergenza sanitaria. I gestori dei bar, d'altro canto, hanno accolto senza remore i consumatori, preoccupandosi di servire più che di dirigere il traffico. Lo scenario non cambia a Santa Margherita. Chi accomodato, chi in piedi a pochi metri dalla tenda del bacaro di riferimento. Tutti con la mascherina, esclusi quelli con la sigaretta in mano, a chiacchierare a pochi centimetri l'uno dall'altro. Lo stesso in Strada Nova, calpestata dai passeggini, da coppie con bambini e gruppi di amici. Uno di fianco all'altro, giovani e adulti senza distinzione. Al contrario, le autorità scarseggiano. Giusto un paio di agenti dalle parti di San Bortolo. Nessuno però a monitorare le mercerie, Rialto e la Ruga.

TUTTI IN FILA APPASSIONATAMENTE

Diversi negozi poi, per far rispettare la portata massima della bottega, hanno lasciato che si creassero file fuori dall'ingresso. Il risultato è che in Frezzeria, tra gli annunci di sconti e ulteriori ribassi incollati alle vetrine insieme alle palle di Natale, sembrava ci fosse una processione in corso, tanto il traffico pedonale ha creato rallentamenti. E se non è compito dei dipendenti delle attività commerciali vigilare sui clienti, dovrebbe pensarci la paura di ammalarsi. L'atmosfera che si respira a Venezia è invece di totale incoscienza. Lo spirito natalizio vince su tutto e anche fuori dal Fondaco dei Tedeschi, la fila indiana raggiunge quasi i piedi del Ponte di Rialto. Nemmeno un uomo della sicurezza a controllare che all'esterno del centro commerciale di lusso, chi attende il suo turno non si avvicini troppo a chi lo precede. Sulla scia di questa leggerezza, con la scarsa collaborazione di lavoratori e utenti, la settimana bianca in città rischia di diventare un film dell'orrore.

Costanza Francesconi

