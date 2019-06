Affitti turistici, soddisfazione del Pd: «Servono nuove regole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOVENEZIA «Una legge sulle locazioni turistiche che deve alzare il livello di qualità dell'offerta turistica, promuovere la sicurezza delle città e la legalità di un comparto in forte espansione che ha bisogno di nuove regole per non trasformarsi in un far west dove vige la regola del più furbo». È soddisfatto il Pd veneziano a proposito delle locazioni turistiche, dopo l'approvazione della proposta di modifica della legge nazionale sul codice del Turismo (proposta dal partito) approvata all'unanimità a Palazzo Ferro Fini,...