AFFITTI

MESTRE Per strada si fatica a riconoscere il disastro provocato dall'emergenza sanitaria e dalle decisioni del Governo di chiudere tutto per mesi e mesi. Fuori si vede gente che festeggia la ritrovata libertà, magari in alcuni casi rischiando di favorire altri contagi, ma basta andare nelle mense gestite dalla Caritas per verificare come tanta gente (lavoratori dipendenti senza stipendio, autonomi, professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori dello spettacolo e della cultura, del turismo, e stagionali che non vedono un centesimo da mesi), che fino a pochi mesi fa non viveva nel lusso ma dignitosamente, è diventata improvvisamente povera.

DRAMMI NASCOSTI

E per comprenderlo meglio bisognerebbe entrare nei condomini dove si stanno verificando drammi a catena: inquilini che non sono più in grado di pagare l'affitto e, dall'altro lato, proprietari che ricavavano parte delle entrate necessarie a sopravvivere dal canone che intascavano e che ora non hanno più dovendo, però, nel contempo continuare a pagare le tasse, le spese e gli altri costi per mantenere l'alloggio.

Situazioni che non è possibile affrontare da soli, anche per non mettere a rischio intere famiglie che possono aver a che fare con proprietari meno fragili e che pretendono comunque di essere pagati, e non rischiare di aumentare la tensione sociale che è già alta.

Per questo le principali organizzazioni veneziane dei proprietari e degli inquilini si sono incontrate a un tavolo di concertazione per trovare le migliori misure di sostegno da mettere in atto per finanziare i proprietari e gli affittuari colpiti dalla crisi. Uppi (piccoli proprietari) col segretario generale Valerio Lastrucci, Confedilizia col presidente Giampaolo Zane, Asppi (piccoli proprietari) col presidente Giorgio Chinellato, Sunia, Sicet e Unione Inquilini coi rispettivi segretari generali Ivana De Rossi, Victoria Pistol e Matelda I. Simona Bottoni hanno dunque concordato sette punti per favorire la stipula di accordi per la riduzione del canone di locazione e per prevenire situazioni di morosità e conseguenti contenziosi: in primo luogo Governo e Comune non possono tirarsi fuori ma devono essere pare attiva, il primo per varare ulteriori misure di sostegno oltre a quelle scarse già stanziate e per stabilire i requisiti necessari, il secondo per integrare questi requisiti secondo le esigenze del territorio.

LE RICHIESTE

Poi al proprietario va assicurato un credito d'imposta pari alla riduzione del canone che concederà, e una riduzione dell'Imu proporzionale a quella del canone su base annua; il credito d'imposta, inoltre, potrà essere utilizzato anche per il regime della cedolare secca; quinto punto è l'abbattimento di almeno il 50% delle bollette di luce, acqua e gas sia dirette sia condominiali; servono anche finanziamenti a tasso minimo garantito dallo Stato restituibili in 10 anni per tutti coloro che richiedono prestiti per pagare gli affitti e le bollette; infine finanziamenti a fondo perduto per le famiglie per le quali si è verificata la mancanza di capacità di reddito con un quadro Isee sotto una determinata quota.

All'interno di questo quadro gli ulteriori aiuti del Governo, non a pioggia, vanno implementati anche il fondo di sostegno dell'affitto residenziale e quello della moratoria incolpevole, e bisogna sostenere gli studenti, i borsisti e quelli che sono in regola col programma di studi, oltre che gli studenti lavoratori.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

