TESSERA

MESTRE Pochi voli di linea ma tanti charter. Anche l'aeroporto Marco Polo di Tessera, l'unico del Nordest ad essere rimasto pienamente operativo, si adegua all'emergenza e alle necessità che sorgono da tale emergenza. Questi charter sono voli organizzati da vari Stati per rimpatriare i propri concittadini perché i voli di linea sono stati drasticamente contratti e flotte intere sono state lasciate a terra.

RIENTRO A OSTACOLI

Se fino ad una decina di giorni fa i cittadini del Bangladesh che vivono in Italia riuscivano ancora a tornare in Patria utilizzando prima gli aerei degli Emirati Arabi e poi, quando anche le loro compagnie hanno interrotto i collegamenti con l'Italia, utilizzavano il corridoio ancora aperto con la Germania, oggi tutto questo è diventato praticamente impossibile perché con gli aeroporti tedeschi c'è ormai solo qualche passaggio sporadico, qualche giorno è operativo e qualche altro giorno si blocca per poi riprendere a spot. Di linea sostanzialmente sono rimasti solo voli interni garantiti in particolare da Alitalia.

E in questi giorni ci sono migliaia di romeni che vogliono tornare dalle proprie famiglie. Sui piazzali del Marco Polo arrivano, dunque, anche due o tre charter al giorno di compagnie private prenotate dallo Stato romeno. E come per i romeni ci sono cittadini di altre nazionalità che vivono in Italia ma che ora non hanno più nulla da fare in questo Paese.

Si tratta per la maggior parte di persone che lavorano nei settori del turismo, dell'agricoltura o dell'edilizia, moltissimi sono stagionali e comunque, anche se impiegati, dodici mesi l'anno adesso l'occupazione non ce l'hanno più. Con alberghi chiusi, ristoranti fermi, cantieri bloccati i primi a perdere il posto sono quelli che hanno contratti a tempo determinato e siccome gli affitti, invece, continuano a correre e anche mangiare bisogna, a tutta questa gente non rimane altro da fare che tornare a casa. Il principio vale non solo in uscita ma anche in entrata perché pure per gli italiani si è messa male: da Londra, ad esempio, ci sono migliaia di concittadini che da un giorno all'altro sono rimasti senza lavoro e senza alcun sostegno economico. L'aeroporto veneziano diventa, dunque, un hub di interscambio tra nazionalità differenti, e ciò che i sovranisti non sono riusciti a fare, ognuno a casa propria, lo sta facendo senza difficoltà il coronavirus. Solo che, una volta tornate nelle rispettive patrie, tutte queste persone che ne erano uscite per cercare un'occupazione, non troveranno ad accoglierli un lavoro ma tanti altri che il lavoro lo hanno perduto.

LE OPPORTUNITÀ

Questo significa da un lato che ci sarà più difficoltà a rimettere in sesto un'economia, come quella italiana, già pesantemente colpita, e dall'altro che ci saranno diverse opportunità se è vero il conto che hanno fatto le organizzazioni dei coltivatori: in Europa, infatti, a causa della pandemia e dei rientri in patria di tanti stranieri, si sono liberati un milione di posti di lavoro nei campi. Per dare un'idea di cosa significa per il nostro territorio, basti pensare che è la stagione degli asparagi e che in questi anni sono soprattutto i cittadini di paesi come l'Albania che si occupano di raccoglierli. Il fatto che ogni Stato abbia man mano bloccato tutti i voli, compresi gli stagionali in primavera ed estate che portavano nei campi e nelle serre i lavoratori, oltre che dall'Est Europa, dal Nord Africa, ha improvvisamente creato questo enorme buco di manodopera: mancano all'appello 200 mila stagionali in Francia, 300 mila in Germania e addirittura 370 mila in Italia. E non a caso, per affrontare l'emergenza in un settore essenziale come quello alimentare, il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini nei giorni scorsi ha proposto una semplificazione del voucher agricolo in modo da consentire a studenti, pensionati e cassaintegrati di lavorare nelle campagne.

Elisio Trevisan

