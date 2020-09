AEROPORTO

MESTRE Per gli albergatori e gli altri operatori turistici veneziani la zona arrivi dell'aeroporto assomiglia più a un angolo di Bucarest ai tempi del realismo sovietico che ad un hub intercontinentale qual è, in realtà, il Marco Polo di Venezia. Per gli imprenditori e gli operatori se due mesi fa poteva essere comprensibile la chiusura, con tanto di serrande in ferro, del moving walkway, ossia del corridoio con il tappeto mobile che porta dall'aerostazione alla darsena con i taxi acquei, adesso non lo è più. «Soprattutto a partire da ieri, con l'apertura della Mostra del Cinema - sostengono -, non si possono accogliere i visitatori con le serrande chiuse e le luci spente, e con le scale mobili ferme. E poi anche la sala arrivi è desolatamente vuota, con le saracinesche delle varie attività abbassate: bar, noleggi, punti informazioni, tutto chiuso».

PERCORSO ALL'APERTO

Le persone che atterrano a Tessera, per raggiungere la darsena dei taxi acquei, sono costrette a sobbarcarsi una lunga camminata, di una decina di minuti, con bagagli a seguito, e senza riparo da sole cocente o pioggia battente. Devono, insomma, percorrere il tragitto che tutti dovevano fare fino a novembre del 2016 quando vennero inaugurati il percorso mobile nel corridoio sopraelevato e il Water Terminal, ovvero la darsena realizzata per accogliere le imbarcazioni provenienti dalla laguna e quindi da Venezia.

Gli stand delle informazioni, in realtà, sono gestiti dalle stesse organizzazioni degli albergatori e del turismo veneziano, per cui non è solo Save, il gestore dell'aeroporto, che tiene chiuse le serrande. È un po' come il cane che si mangia la coda: se non ci sono passeggeri che viaggiano, non ci sono voli che atterrano e decollano, ed è dunque inutile tenere aperti i negozi e i bar soprattutto all'aeroporto dove il numero delle persone in transito si conosce in anticipo, mentre in centro storico è diverso dato che si può affidarsi anche alla buona stella, oppure al Lido dove quest'estate è stata una stagione in controtendenza rispetto ad altre località turistiche, compresa la vicina Venezia, dato che i turisti nostrani (pochi stranieri) l'hanno scelta come meta preferita riempiendo alberghi e appartamenti.

Save, infatti, risponde agli operatori che «il volume di passeggeri è in flessione del 70%, dobbiamo cercare di evitare qualsiasi spreco e fare efficienza. Sappiamo che moving walkway e gli altri servizi offerti nei periodi di operatività normale, sono tutti apprezzati e utili, ma il rapporto tra il costo e l'utilità in questa fase di crisi è fondamentale». Inoltre, sottolinea sempre il Gruppo, «per riaprire il corridoio con il tapis roulant seguendo le norme anti Covid-19, occorrerebbe dotarlo di barriere in plexiglass per tutta la lunghezza della struttura, in modo da separare i flussi in andata da quelli in ritorno, e adottare altri accorgimenti, cosa che complicherebbe non poco l'operazione, anche perché non è semplice garantire il riciclo dell'aria condizionata come richiesto dalle normative legate all'emergenza che non è finita perché il coronavirus è ancora in circolazione».

INTERAZIONE CON LA BIENNALE

Save ha, dunque, puntato in questa fase di emergenza Covid a potenziare la collaborazione con la Biennale che prevede maggiori accorgimenti per i frequentatori della Mostra internazionale del Lido, che siano imprenditori del settore, attori, registi, professionisti, vip: si parte dalla messa a disposizione di navette che accolgono i viaggiatori direttamente in pista sotto l'aeroplano, per proseguire con altre accortezze per accompagnarli nel viaggio in taxi fino alla darsena dell'Escelsior. La Biennale, tra l'altro, come sua iniziativa sottopone tutti gli ospiti a tamponi per verificare che non siano contagiati da coronavirus, per la loro e l'altrui sicurezza.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA