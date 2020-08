AEROPORTO

MESTRE Lo scalo intercontinentale di Venezia è stato il primo in Italia ad adottare un protocollo anti contagi a protezione dei passeggeri e dei lavoratori, è stato il primo ad installare i termoscanner ed è stato pure il primo, assieme al Catullo di Verona, ad offrire tamponi gratis ai viaggiatori provenienti dai paesi considerati a rischio dalla Regione, ossia Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ed ora il Marco Polo è il primo anche ad ottenere la certificazione Airport Health Accreditation di Aci (Airports Council International), che rappresenta oltre 1.900 aeroporti sparsi per il mondo. L'accreditamento di salute per l'aeroporto veneziano (anche il Catullo, che con Tessera costituiste il sistema aeroportuale del Triveneto, ha in corso la procedura per ottenerlo) certifica infatti l'efficacia dei protocolli e delle misure introdotti da Save, società di gestione dello scalo che coordina anche gli aeroporti di Verona, Brescia e Treviso. L'aeroporto veneziano ha adottato tutta una serie di procedure per assicurare, in particolare, la pulizia e la disinfezione degli spazi aeroportuali, il mantenimento delle distanze fisiche, le protezioni in dotazione al personale, la comunicazione ai passeggeri. In che modo? Oltre ai tamponi gratuiti in aeroporto, con l'impiego di una task force costituita apposta, Save ha introdotto vari accorgimenti: l'organizzazione degli spazi per garantire il distanziamento sociale, l'incremento delle attività di pulizia e disinfezione delle aree, i controlli della temperatura corporea con termoscanner, la distribuzione di gel igienizzanti, una nuova organizzazione delle aree check-in e di imbarco sia per il distanziamento dei passeggeri sia per la protezione degli operatori, la fornitura di dispositivi di protezione individuale ai dipendenti dell'aeroporto, la segnaletica dedicata ai percorsi interni, frequenti comunicazioni sonore e costante aggiornamento delle informazioni sul sito dell'aeroporto. «La prontezza di reazione che abbiamo dimostrato rispetto ad una situazione nuova e in costante evoluzione è stata sostenuta dalla forte coesione tra tutti gli operatori presenti nei nostri aeroporti - commenta Monica Scarpa, amministratore delegato Save - ed ha permesso di raggiungere standard di salute ed igiene elevati, a beneficio di passeggeri e dipendenti». (e.t.)

