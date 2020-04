L'APPELLO

TREVISO L'emergenza coronavirus mette in difficoltà l'Advar. Nell'hospice non ci sono casi di positività ma le limitazioni legate al Covid-19 hanno fatto saltare tutti i progetti che erano stati pensati per finanziare le attività del centro. E ora si rischia di non riuscire più ad andare avanti. Da qui la decisione dell'associazione di lanciare il nuovo progetto Adotta la cura, sviluppato con la collaborazione diretta di CentroMarca Banca, per continuare a garantire l'assistenza di sempre alle oltre 70 famiglie seguite tra l'hospice e l'attività a domicilio. «Siamo in una situazione di grande difficoltà conferma la presidente Anna Mancini Rizzotti attraverso il progetto Adotta la cura cerchiamo il sostegno necessario per andare avanti. Da sempre l'Advar intende la parola cura come accudimento delle persone in senso globale. La dignità della vita è fondamentale. A maggior ragione in un periodo complicato come questo».

IL SOSTEGNO

«Per noi è fondamentale contare su un sostegno continuativo, che ci permetta nei numeri di sostenere e mantenere i servizi assistenziali specificano dall'associazione li chiamiamo i numeri che curano, perché crediamo fermamente nel bene comune e sull'importanza di mantenere attivi tutti i nostri servizi». L'assistenza non si ferma in tempo di coronavirus. Nemmeno quella a domicilio. Al momento l'Advar non segue nel territorio persone risultate positive. «Se dovesse presentarsi il caso assicurano adotteremo tutte le precauzioni indicate dalle autorità sanitarie, ma continueremo a seguire le persone. Nessuno viene lasciato fuori».

LA NOVITÀ

E neppure in questo frangente viene meno la gratuità che caratterizza il gruppo. L'Advar ha infatti annunciato un nuovo servizio di ascolto dedicato i cittadini e operatori della salute che stanno sfidando il Covid-19. Il gruppo di professionisti dell'associazione, composto da psicologi, psicoterapeuti e counselor, è pronto a rispondere a tutte le richieste in modo individuale, riservato e completamente gratuito. Il riferimento è il numero 0422.358316. Verrà attivato a partire dal 14 aprile e sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19. «È il nostro regalo di Pasqua per la cittadinanza tira le fila Mancini Rizzotti abbiamo voluto fornire un supporto individuale dedicato sia ai cittadini che al personale socio-sanitario che sta gestendo questa grave emergenza». (m.fav.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA