Adria e Trecenta, chiude la maternità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀ IN POLESINEROVIGO Ad Adria non si nascerà più. A Roma hanno deciso così. Dopo il Punto nascita di Trecenta, quindi, anche quello dell'ospedale adriese è in procinto di chiudere i battenti, alla luce del verdetto emesso dal Comitato percorso nascite della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute che ha bocciato la richiesta di deroga fatta dalla Regione Veneto per consentire l'apertura nonostante un numero di nati annui inferiore a 500. Questa, infatti, come ribadito dal Ministero lo scorso...