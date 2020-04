IL CONTENZIOSO Adico, l'associazione dei consumatori, ha deciso di avviare un ricorso collettivo contro Avm, l'Azienda della mobilità veneziana, perché ha risposto no alle richieste di rimborso degli utenti per gli abbonamenti annuali. Gli uffici rispondono a chi chiede questi rimborsi che, «pur comprendendo la richiesta ed i presupposti, non sussistono le condizioni per rimborsare titoli di viaggio acquistati e non utilizzati per cause conseguenti alle restrizioni stabilite da provvedimenti governativi», e questo perché le «restrizioni sono dovute a evidenti cause di forza maggiore e non sono ascrivibili a responsabilità dell'Azienda». Per Garofolini, presidente dell'associazione, invece si devono rimborsare i soldi per i mesi in cui non si è usufruito del servizio, «anche perché le cause di forza maggiore hanno investito pure gli utenti. E ora, che fa l'Actv? Li abbandona così?». Adico ricorda che in molti casi i soldi persi dai viaggiatori non sono pochi: «Un abbonamento ordinario annuale per la rete urbana completa costa 370 euro, quindi 30,83 euro al mese. L'extraurbano nella tratta più lontana viene 630 euro, 52,50 euro al mese. Più fortunati gli studenti con l'annuale delle rete unica urbana che è offerto a 230 euro (19,16 euro al mese) ma per l'extraurbano c'è chi può arrivare a sborsare anche 530 euro (44,16 euro al mese)». A partire da martedì prossimo (e fino al martedì successivo, per ora) l'associazione raccoglierà i nominativi e i riferimenti dell'abbonamento annuale di chi intenda richiedere il rimborso per i mesi di mancato utilizzo del mezzo pubblico, e poi invierà una diffida ad Actv. Per informazioni e adesioni contattare la segreteria allo 041-5349637 (dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-18). (e.t.)

