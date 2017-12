«Adesso non sappiamo dove sia, ma dietro la fuga c'era qualcuno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Arruolamento con finalità di terrorismo. É questo il reato per cui la latitante Meriem Rehaily, di origine marocchina ma cresciuta ad Arzegrande in provincia di Padova, è stata condannata a quattro anni di carcere. La sentenza è stata letta lo scorso 12 dicembre dal giudice monocratico di Venezia, Claudia Ardita: l'udienza era ovviamente molto attesa, ma il banco degli imputati era desolatamente vuoto. Meriem, infatti, ha lasciato la campagna padovana nel luglio del 2015 e da quel giorno non è più tornata a casa. «Si è...