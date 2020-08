LO SCENARIO

MESTRE Cosa succede adesso? Le poltrone da coprire sono due e non più una: la presidenza della Camera di Commercio Venezia Rovigo e quella della Confartigianato Metropolitana di Venezia che non ha più il presidente perché Salvatore Mazzocca si è dimesso. I tempi? Per la Camera di commercio (Ccia) il nuovo presidente dovrebbe essere designato tra fine ottobre e fine novembre; la scadenza originaria era lo scorso luglio ma, a causa dell'emergenza Covid, è stata prorogata e quindi entro i primi di settembre Confartigianato, assieme alle altre organizzazioni imprenditoriali, sindacali, associazioni dei consumatori, nonché il presidente uscente della Ccia, dovranno comunicare al governatore del Veneto Luca Zaia i nominativi dei consiglieri scelti per formare il nuovo Consiglio camerale. Entro metà ottobre il governatore nominerà il Consiglio e deciderà la data della prima convocazione nel corso della quale si eleggerà il nuovo presidente.

Quanto a Confartigianato i tempi dall'altro ieri sono diventati più veloci: dopo la lettera del 30 luglio con la quale Cgia e mandamento di San Donà chiedevano a Salvatore Mazzocca di scendere in campo per la presidenza della Camera di commercio, Mazzocca aveva convocato per l'altro ieri la Giunta esecutiva dell'organizzazione artigiana, ossia l'organismo che nomina i dirigenti in altri enti. All'ordine del giorno, dunque, c'era l'indicazione del presidente della Ccia e varie ed eventuali. Mazzocca ha chiesto di invertire i due punti e ha formalizzato le proprie dimissioni.

A quel punto la Giunta ha convocato d'urgenza per dopodomani, venerdì 28 agosto, il Consiglio generale che dovrà ratificare le dimissioni di Mazzocca e nominare, con quattro mesi di anticipo sulla scadenza, il suo successore. Se sarà rispettato quanto hanno scritto i presidenti dei 7 mandamenti nella lettera del 7 agosto, toccherà a Siro Martin, attuale presidente del mandamento di Portogruaro.

Dopodiché procederanno proponendo a Confindustria Venezia Rovigo, con la quale lo scorso febbraio è stato firmato il patto per rinnovare la Camera di commercio, i 3 o 4 nominativi per il nuovo Consiglio e quello per il nuovo presidente camerale che, sempre secondo quella lettera, sarà Roberto Bottan, uno dei due vicepresidenti di Confartigianato Metropolitana (l'altro è Nazzareno Ortoncelli che guida il mandamento di San Donà) e presidente della Cgia di Mestre, la più importante tra le sette sorelle veneziane, anche perché gestisce da anni, col coordinatore Paolo Zabeo, il Centro studi sull'economia che è conosciuto e apprezzato ormai in tutta Italia.

A quel punto sarà il presidente degli Industriali, Vincenzo Marinese, con i suoi vertici, a decidere cosa fare, valutando se l'accordo di febbraio, tra le due più importanti associazioni imprenditoriali veneziane, sul rinnovamento della Camera di commercio è ancora valido, e probabilmente sarà un sì: è vero che Mazzocca era considerato come il garante del patto, avendolo sottoscritto, sia nei confronti di Confindustria sia della stessa Confartigianato e delle altre organizzazioni, ma quel che è accaduto è interno all'organizzazione degli artigiani. (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA