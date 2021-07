Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Mancano 15-16 punti percentuali per raggiungere una buona quota di adesione al vaccino in Friuli Venezia Giulia. Non ci sono, quindi, solamente gli 86mila resistenti che si trovano anagraficamente nella fascia superiore ai sessant'anni. Altri cittadini dovranno essere cercati anche tra i più giovani, perché altrimenti il lavoro non potrà dirsi completo.Lo ha spiegato a chiare lettere ieri il vicepresidente...