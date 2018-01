Addio Pica, l'uomo che ha tenuto in piedi la speranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(lp) «Senza Mario Pica, oggi non sapremmo neppure dove si trova il relitto del bimotore con i resti dei nostri cari». Si spezza la voce, ad Alessia Durante, quando parla dell'ufficiale dell'Aeronautica militare morto nel giugno del 2016. Anche lui, come il papà Giannino Durante, senza aver visto la fine della battaglia. Quella per riportare a casa i corpi di Paolo, Bruna, Emma Viola e Sofia, e degli altri passeggeri italiani del Let-410 precipitato sulla tratta tra Caracas e l'arcipelago di Los Roques. A lui si sono affidati i familiari...