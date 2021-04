Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIDOMEGGE La notizia della morte di Ferruccio Svaluto Moreolo sugli Spalti di Toro ieri mattina si è diffusa rapidamente in Cadore, ma non solo; la sua fama di grande alpinista aveva varcato i confini provinciali da tempo. L'incredulità per quanto accaduto si è mescolata al dolore e allo sgomento, ma molti hanno assicurato che «forse sperava di morire così sulle sue montagne». Ma certo non a soli 61 anni e magari non lungo per...