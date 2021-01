(pdc) Il Covid si è portato via l'ingegner Maurizio De Vido, 71 anni, figura di riferimento della Lilt da 15 anni. Maurizio lavorava per un'azienda della zona e raggiunta l'età del pensionamento si era dedicato anima e cuore al volontariato, seguendo le orme dell'amata moglie Edda Bin, che è stata una delle prime volontarie a iscriversi alla sezione di Conegliano quando è stata istituita 24 anni fa. Assieme a lei ha partecipato a tutte le iniziative dell'organizzazione che, in collaborazione con le istituzioni sanitarie e con i 28 Comuni del territorio, ha l'obiettivo principale di costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, sostegno, sicurezza e informazione. Maurizio era risultato positivo al Covid dopo le festività natalizie. Le sue condizioni però si sono aggravate e il suo generoso cuore ha cessato di battere venerdì. «Per noi volontari era un punto di riferimento, un vero pilastro. Le sue cognizioni tecniche erano preziose così come le sue doti umane. Una persona buona, umile, squisita. Ci mancherà tanto la sua calma, la sua conoscenza e la sua estrema disponibilità» ricorda commossa Anna Iva Bin, responsabile della sezione coneglianese. Giovedì il rosario nella chiesa di Campolongo, venerdì alle 10 il funerale.

