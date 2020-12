Colpita nel Coneglianese anche l'Arma dei Carabinieri. Il Covid si è portato via in pochi giorni, a 56 anni, il maresciallo dei carabinieri in congedo Ivano Trevisan. Si è spento al reparto Covid dell'ospedale di Vittorio Veneto, dove, dopo i primi sintomi avvertiti tre giorni prima, era stato ricoverato giovedì della scorsa settimana. Il virus non gli ha dato scampo, anche per la presenza di alcune patologie pregresse, con cui conviveva. Dopo avere seguito i corsi di preparazione per l'arruolamento, aveva prestato servizio a Gorizia. Lo aveva fatto continuando una tradizione di famiglia. Il padre Gaspare, appuntato che ha operato a Cortina come maestro di sci alpino, è stato per lunghi anni capopattuglia del reparto radiomobile del comando di compagnia di Conegliano. Con lo pseudonimo di Corrado Petrali di Valdara, il suo alias, alcuni anni fa, dedicandola a sua madre, aveva pubblicato una raccolta di poesie Ricordi nel tempo. Aveva una straordinaria collezione di dischi in vinile e grande passione per gli orologi da taschino. Lasci la mamma Lucia, la sorella Nadia, il cognato e la nipote. Il funerale oggi alle 10,30 a Bagnolo. I famigliari doneranno una copia del suo splendido libro di poesie Ricordi nel tempo, che per l'occasione sono riusciti a ristampare, grazie alla disponibilità dell'editore De Bastiani.

Giampiero Maset

