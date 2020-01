Addio all'edicola Zampieri di Cadola

IL VUOTO

PONTE NELLE ALPI Ieri mattina non c'erano le solite locandine esposte di fronte alla chiesa di Cadola. Con la fine dell'anno ha chiuso la storia edicola di Adriano Zampieri di Ponte nelle Alpi. E, almeno per il momento, la licenza non è passata di mano: cioè nessuno, almeno a breve, garantirà identico servizio. Il giorno prima l'amministrazione comunale gli ha tributato un doveroso ringraziamento e, nelle motivazioni con cui gli è stata consegnata la targa, si legge anche: Mancheranno molto il suo servizio di edicola e la sua disponibilità. Oggi il sindaco, Paolo Vendramini, aggiunge «Abbiamo premiato Adriano in Municipio per il servizio che ha reso in tanti anni e perché ci rammarica perdere gentilezza, cordialità e professionalità». Insomma, almeno in questo caso, una medaglia è stata data al commerciante, proprio come esorta il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, che ritiene che i negozianti di montagna vadano premiati.

Ma ieri il vuoto a Cadola era palpabile e il sindaco Vendramini non starà immobile, sta già pensando ai possibili sviluppi. «Come abbiamo fatto a suo tempo con l'ufficio delle Poste - ha detto il primo cittadino - per il quale ci siamo dati da fare perché rimanesse a Cadola, così faremo per la licenza dell'edicola: monitoreremo, di più non possiamo fare perché si tratta di licenze private, perché essa rimanga sul territorio. Meglio ancora se a Cadola».

Come succede in questi casi, infatti, potrebbero esserci delle trattative fra chi chiude e chi è potrebbe essere intenzionato a rilevare l'attività. Per Cadola sarebbe davvero una perdita non avere più questo servizio. E va ricordato che Bazar casa, questo il nome del negozio, oltre ad edicola, era anche punto vendita di tabacchi, oggettistica e piante.

Giovanni Santin

Ultimo aggiornamento: 05:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA