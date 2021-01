IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Per tanti anni, in provincia di Pordenone, non era solo il segretario della Cisl. Era semplicemente la Cisl. E una fetta del mondo sindacale del Friuli Occidentale. A 89 anni, nella notte tra sabato e ieri, è morto Luciano Fabbro. Era positivo al Coronavirus. Viveva a Talponedo di Porcia. Alle sue spalle una lunga carriera come progettista all'allora Zanussi. Era stato proprio il fondatore Lino ad assumerlo una prima volta, nel 1951. E in quegli anni, proprio sotto la presidenza Zanussi, aveva giocato anche da difensore nel Pordenone calcio. Ma è nel sindacato che il nome di Fabbro è associato a un pezzo della storia della provincia di Pordenone. È stato segretario, tra Cisl e Fim, dal 1977 al 1988, ma anche due volte presidente dell'Inps locale, sino al 1994. Poi la politica, a sostegno dell'ex sindaco di Pordenone Alvaro Cardin tra le fila di Vivo Pordenone. È stato proprio Cardin, ieri, a volerlo ricordare: «La provincia di Pordenone - ha detto - ha perso una persona speciale, un mio carissimo amico e un sindacalista esemplare, che aveva sacrificato la sua carriera per difendere gli altri. Ma voglio ricordarlo anche come un ottimo calciatore». Lascia, oltre alla figlia Luciana (dirigente Cisl), i figli Alessandro e Fabrizio.

Sono stati 13 in totale (di cui uno pregresso) i decessi registrati in Fvg, sette in provincia di Udine e cinque nel Pordenonese. Oltre a Fabbro, a Montereale è morta la 74enne Flora Alzetta. Addio anche a una 82enne di Morsano, a un 80enne di Cordenons e a una 72enne di Sacile morta a Palmanova.

I DATI

In Fvg ieri si è assistito a un rialzo del tasso di contagio, passato all'8,7 per cento. Sono stati trovati 505 nuovi casi su 5.814 tamponi. I contagi da test rapido sono stati 114. Ancora in crescita i malati negli ospedali: sono 13 in più (685) quelli in Area medica e due in meno (61) in Rianimazione. I totalmente guariti sono 48.864, i clinicamente guariti salgono a 1.475, mentre scendono le persone in isolamento: sono 11.010. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 60 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale tre. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività di un assistente tecnico, un infermiere, due amministrativi, un ausiliario e un Oss.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA