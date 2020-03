IL SUPERTIFOSO

PORDENONE Se n'è andato l'altra notte con l'inseparabile sciarpa neroverde posata sul comodino della stanza d'ospedale e un sospiro per non poterla avere come sempre legata al collo. D'estate come d'inverno.

Piero Turchetto, 94 anni e più di mille partite dei ramarri vissute allo stadio, adesso farà il tifo da lassù per i suoi beniamini di sempre. L'epidemia non c'entra: sono stati gli effetti di una caduta in casa a rivelarsi fatali. «Ho un solo rammarico ha confidato negli ultimi giorni al figlio Francesco, altro fan del Pordenone, come tutti in famiglia -: non aver potuto seguire i miei ragazzi neppure una volta alla Dacia Arena, in questo primo, splendido e storico campionato di serie B». Per questioni di salute e di età aspettava la bella stagione.

DA TORRE A BORGOMEDUNA

Nato nel gennaio del 1926 a Torre e trasferitosi presto a Borgomeduna, il supertifoso Piero è stato magazziniere in un'impresa edile, dividendosi tra due fedi, il pallone e la montagna. Lascia la moglie Elda Celegato, i figli Francesco, Giancarlo e Ledi (ex calciatrice), i nipoti e i pronipoti, l'ultimo dei quali nato da pochissimo. Sognava un Pordenone protagonista tra i cadetti e il quarto posto attuale gli ha fatto vivere le ultime gioie, complice l'abbonamento a Dazn che ha sostituito il Televideo. È stato un buon amico del pugile Gino Rossi, al quale oggi è intitolato il palazzetto della Spp.

Ai tempi di guerra, per evitare la deportazione, fuggì verso i Berici, a Grisignano di Zocco, dove suo padre dirigeva una fornace. Nascondendosi nel sito industriale conobbe la bionda operaia Elda, di un paio d'anni più giovane, corteggiandola a lungo e infine sposandola nel 1949. Tra clandestinità e varie peripezie, i due futuri sposi si scambiarono più di 200 lettere d'amore, che la signora ha voluto conservare e che oggi raccontano la storia di un rapporto che neppure la morte può spezzare. Lei non ha mai patito il dualismo sentimentale con i ramarri, incoraggiando anzi l'affetto del marito per le casacche neroverdi.

DALLA SAFOP AI RAMARRI

La prima partita vista da Piero al Bottecchia risale agli anni Quaranta, quando la squadra si chiamava Safop, e fu una vittoria.

«I giocatori più forti che ho visto in 70 anni nel club sono gli attaccanti Ciardi e Zaramella, l'ala Salvador e il portiere Rossi ha raccontato -. Il più estroso è stato Fongaro. In tempi moderni ho apprezzato Mauro Lovisa, che segnò tre gol fenomenali a Maniago. Poi capitan Stefani (che era anche passato a trovarlo a casa, ndr) e Berrettoni». Indimenticabile, grande cuore neroverde.

Pier Paolo Simonato

